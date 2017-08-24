Гурбан Гурбанов прокомментировал итоги жеребьевки

2017-08-24 22:13 | www.oxu.az | 2

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, согласно которой его команда сыграет с английским «Челси», испанским «Атлетико» и итальянской «Ромой», передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com.

«Трудно комментировать жеребьевку турнира, где не было слабых команд. К нам попали представители трех из пяти стран - футбольных грандов. Думаю, «Челси», «Атлетико» и «Рома» в дополнительном представлении не нуждаются. Матчи с ними станут для нас большим опытом, помогут нашей команде. Сейчас все мои мысли связаны с будущей игрой Topaz премьер-лиги с «Габалой». Вот сыграем с ними, сяду и буду собирать информацию о соперниках в ЛЧ», - заявил Гурбанов.

С.Б.

