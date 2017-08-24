В США вооруженный преступник взял в заложники десятки посетителей ресторана

2017-08-24 22:41 | www.trend.az | 2
Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в Южной Каролине в США, передает РИА Новости со ссылкой на Fox News.
Телеканал передает со ссылкой на очевидца, что неизвестный мужчина с оружием, одетый как работник кухни, запер входную дверь и объявил себя "новым королем Чарльстона".
Сколько заложников удерживает преступник, пока неизвестно. По некоторым данным, в ресторане около 30 человек.
Один человек, как передает телеканал, получил ранение, его увезли в больницу. Состояние пострадавшего неизвестно.
Полиция оцепила квартал.
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