Определено расписание встреч "Карабаха" в групповом этапе Лиги чемпионов

2017-08-25 00:46 | www.apa.az | 5

Стало известно расписание игр группового этапа Лиги чемпионов. Как сообщает Apasport.az, выступающий в группе С «Карабах» стартует со встречи с «Челси» в Лондоне.

В первой домашней встрече соперником будет «Рома».

Расписание матчей группового этапа:

1-й тур – 12 сентября

Челси-Карабах

Рома-Атлетико

2-й тур – 27 сентября

Атлетико-Челси

Карабах-Рома

3-й тур – 18 октября

Челси-Рома

Карабах-Атлетико

4-й тур – 31 октября

Рома-Челси

Атлетико-Карабах

5-й тур – 22 ноября

Челси-Карабах

Рома-Атлетико

6-й тур – 5 декабря

Челси-Атлетико

Рома-Карабах