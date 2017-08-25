Определено расписание встреч "Карабаха" в групповом этапе Лиги чемпионов

2017-08-25 00:46 | www.apa.az | 5
Стало известно расписание игр группового этапа Лиги чемпионов. Как сообщает Apasport.az, выступающий в группе С «Карабах» стартует со встречи с «Челси» в Лондоне.
В первой домашней встрече соперником будет «Рома».
Расписание матчей группового этапа:
1-й тур – 12 сентября
Челси-Карабах
Рома-Атлетико
2-й тур – 27 сентября
Атлетико-Челси
Карабах-Рома
3-й тур – 18 октября
Челси-Рома
Карабах-Атлетико
4-й тур – 31 октября
Рома-Челси
Атлетико-Карабах
5-й тур – 22 ноября
Челси-Карабах
Рома-Атлетико
6-й тур – 5 декабря
Челси-Атлетико
Рома-Карабах