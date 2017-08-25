На Кубе пострадали 16 американских дипломатов

2017-08-25 00:51 | www.apa.az | 5

Шестнадцать сотрудников посольства США пострадали в результате инцидентов на Кубе. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Как сообщалось ранее, в госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. Телеканал CBS News со ссылкой на данные медэкспертизы сообщал, что медики поставили нескольким американским и канадским дипломатам на Кубе диагноз "легкая черепно-мозговая травма".

Выступая в четверг на брифинге, Науэрт отказалась говорить о природе инцидентов, кто мог стоять за ними и каково состояние пострадавших.