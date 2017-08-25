В Южной Каролине освободили заложников в ресторане

2017-08-25 01:05 | www.apa.az | 5

Полиция освободила всех заложников, которых вооруженный преступник удерживал одном из ресторанов города Чарльстон в американском штате Южная Каролина. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Live 5 News.

Ранее сообщалось, что неизвестный вооруженный мужчина, одетый как работник кухни, запер входную дверь заведения, объявив себя "новым королем Чарльстона". По некоторым данным, в ресторане было около 30 человек.

В результате стрельбы в ресторане погиб один человек, еще один получил ранение. Сам преступник был ранен полицейскими в ходе операции по освобождению заложников. Он находится в критическом состоянии.

Мэр города Джон Текленбург заявил, что инцидент не является терактом или преступлением на почве расизма.