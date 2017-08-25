Avropa Liqası: “Fənərbaxça”dan gözlənilməz nəticə

2017-08-25 01:08 | www.oxu.az | 4
Futbol üzrə Avropa Liqasında pley-off mərhələsinə yekun vurulub.
Oxu.Az-ın məlumatına görə, 22 komanda turnirin qrup mərhələsinə vəsiqəni təmin edib.
Gözlənilməz nəticələrdən biri Türkiyədə qeyd alınıb. Belə ki, “Fənərbaxça” klubu doğma meydanda Makedoniyanın “Vardar” kollektivinə 1:2 hesabı ilə uduzaraq mübarizəni dayandırıb.
Qeyd edək ki, Avropa Liqasının qrup mərhələsinin püşkatması avqustun 25-də keçiriləcək.
AEK (Kipr) - “Viktoriya” (Çexiya) - 0:0
İlk oyun - 1:3
“Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) - “Maritimo” (Portuqaliya) - 3:1
İlk oyun – 0:0
“Ostersun” (İsveç) - PAOK (Yunanıstan) - 2:0
İlk oyun – 1:3
“Şerif” (Moldova) - “Legiya” (Polşa) - 0:0
İlk oyun – 1:1
“Aleksandriya” (Ukrayna) - BATE (Belarus) - 1:2
İlk oyun – 1:1
“Zalsburq” (Avstriya) - “Vitorul (Rumıniya) - 4:0
İlk oyun – 3:1
“Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - “Altax” (Avstriya) - 2:2
İlk oyun – 1:0
“Zenit” (Rusiya) – “Utrext” (Hollandiya) - 2:0
İlk oyun – 0:1
“Fənərbaxça” (Türkiyə) - “Vardar” (Makedoniya) - 1:2
İlk oyun – 0:2
“Suduva” (Litva) - “Ludoqorets” (Bolqarıstan) - 0:0
İlk oyun – 0:2
“Skenderbeu” (Albaniya) - “Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya) - 0:0
İlk oyun – 1:1
“Midtyulland” (Danimarka) - “Apollon” (Kipr) - 1:1
İlk oyun – 2:3
AEK (Yunanıstan) - “Brügge” (Belçika) - 3:0
İlk oyun - 0:0
“Videoton” (Macarıstan) - “Partizan” (Serbiya) - 0:4
İlk oyun – 0:0
“Braqa” (Portuqaliya) - “Hafnarfyordur” (İslandiya) - 3:2
İlk oyun – 2:1
“Marsel” (Fransa) - “Domjale” (Sloveniya) - 3:0
İlk oyun – 1:1
“Atletik” (Bilbao, İspaniya) - “Panatinaikos” (Yunanıstan) - 1:0
İlk oyun – 3:2
“Rusenborq” (Norveç) - “Ayaks” (Hollandiya) - 3:2
İlk oyun – 1:0
“Şkendiya” (Makedoniya) - “Milan” (İtaliya) - 0:1
İlk oyun – 0:6
“Hayduk” (Xorvatiya) - “Everton (İngiltərə) - 1:1
İlk oyun – 0:2
“Srvena Zvezda” (Serbiya) - “Krasnodar” (Rusiya) - 2:1
İlk oyun – 2:3
“Austriya” (Avstriya) - “Osiyek” (Xorvatiya) - 0:1
İlk oyun – 2:1