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Avropa Liqası: “Fənərbaxça”dan gözlənilməz nəticə

2017-08-25 01:08 | www.oxu.az | 4

Futbol üzrə Avropa Liqasında pley-off mərhələsinə yekun vurulub.

Oxu.Az-ın məlumatına görə, 22 komanda turnirin qrup mərhələsinə vəsiqəni təmin edib. 

Gözlənilməz nəticələrdən biri Türkiyədə qeyd alınıb. Belə ki, “Fənərbaxça” klubu doğma meydanda Makedoniyanın “Vardar” kollektivinə 1:2 hesabı ilə uduzaraq mübarizəni dayandırıb.

Qeyd edək ki, Avropa Liqasının qrup mərhələsinin püşkatması avqustun 25-də keçiriləcək.

AEK (Kipr) - “Viktoriya” (Çexiya) - 0:0
İlk oyun - 1:3

“Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) - “Maritimo” (Portuqaliya) - 3:1
İlk oyun – 0:0

“Ostersun” (İsveç) - PAOK (Yunanıstan) - 2:0
İlk oyun – 1:3

“Şerif” (Moldova) - “Legiya” (Polşa) - 0:0
İlk oyun – 1:1

“Aleksandriya” (Ukrayna) - BATE (Belarus) - 1:2
İlk oyun – 1:1

“Zalsburq” (Avstriya) - “Vitorul (Rumıniya) - 4:0
İlk oyun – 3:1

“Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - “Altax” (Avstriya) - 2:2
İlk oyun – 1:0
 
“Zenit” (Rusiya) – “Utrext” (Hollandiya) - 2:0
İlk oyun – 0:1

“Fənərbaxça” (Türkiyə) - “Vardar” (Makedoniya) - 1:2
İlk oyun – 0:2
 
“Suduva” (Litva) - “Ludoqorets” (Bolqarıstan) - 0:0
İlk oyun – 0:2
 
“Skenderbeu” (Albaniya) -  “Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya) - 0:0
İlk oyun – 1:1
 
“Midtyulland” (Danimarka) - “Apollon” (Kipr) - 1:1
İlk oyun – 2:3
 
AEK (Yunanıstan) - “Brügge” (Belçika) - 3:0
İlk oyun - 0:0
 
“Videoton” (Macarıstan) - “Partizan” (Serbiya) - 0:4
İlk oyun – 0:0
 
“Braqa” (Portuqaliya) - “Hafnarfyordur” (İslandiya) - 3:2
İlk oyun – 2:1

“Marsel” (Fransa) - “Domjale” (Sloveniya) - 3:0
İlk oyun – 1:1

“Atletik” (Bilbao, İspaniya) - “Panatinaikos” (Yunanıstan) - 1:0
İlk oyun – 3:2

“Rusenborq” (Norveç) - “Ayaks” (Hollandiya) - 3:2
İlk oyun – 1:0
 
“Şkendiya” (Makedoniya) - “Milan” (İtaliya) - 0:1
İlk oyun – 0:6
 
“Hayduk” (Xorvatiya) - “Everton (İngiltərə) - 1:1
İlk oyun – 0:2

“Srvena Zvezda” (Serbiya) - “Krasnodar” (Rusiya) - 2:1
İlk oyun – 2:3

“Austriya” (Avstriya) - “Osiyek” (Xorvatiya) - 0:1
İlk oyun – 2:1

S.B.

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