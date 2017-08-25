Мойщик посуды убил шеф-повара и захватил заложников

2017-08-25 01:01 | www.oxu.az | 4

В американском городе Чарльстон, штат Южная Каролина, мужчина в ресторане захватил в заложники несколько человек. В результате один человек был убит, сам злоумышленник был ранен полицейскими, передает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел во второй половине дня в четверг, 24 августа, на Кинг-стрит, где располагаются магазины и рестораны, обслуживающие туристов и местных жителей. Нападавшим оказался мойщик посуды. Он выстрелил и убил шеф-повара, после чего захватил находившихся в заведении людей в заложники и удерживал их на протяжении трех часов.

Его имя не сообщается. Также нет точных данных о том, сколько заложников удерживались в ресторане.

По словам очевидцев, мужчина в фартуке, вооруженный огнестрельным оружием, вышел из кухни и заявил, что он «новый король Чарльстона».

По словам мэра города Джона Текленберга, стрельба была действием «недовольного сотрудника», а не терактом или преступлением на почве ненависти. Он предположил, что у злоумышленника могли быть психические проблемы.

Один из владельцев ресторана, Джон Акино, уточнил, что мойщик посуды был ранее уволен и, вернувшись на свое прежнее место работы, убил шеф-повара из соображений мести.

Никто из заложников не пострадал. Начато расследование.

С.Б.

