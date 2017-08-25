Фантастический гол Сигурдссона в Лиге Европы – ВИДЕО

2017-08-25 02:04 | www.oxu.az | 4

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы хорватский «Хайдук» принимал на своём поле английский «Эвертон».

Как передает Oxu.Az, встреча проходила на стадионе «Полюд» и завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев поля гол на свой счёт записал Йосип Радошевич, а за «Эвертон» гол забил Гилфи Тор Сигурдссон. Исландец сравнял счет мощным ударом почти с центра поля. Причем, сделал это на первой минуте второго тайма при счете 1:0 в пользу хозяев.

На 65-й минуте нападающий «Хайдука» Саид Ахмед Саид не смог реализовать 11-метровый удар.

В первом матче «Эвертон» выиграл со счётом 2:0. Таким образом, ливерпульцы пробились в групповой этап Лиги Европы, а «Хайдук» турнир покинул.

Напомним, что Сигурддсон является рекордным приобретением в истории «ирисок». На прошлой неделе мерсисайдцы выкупили хавбека у «Суонси» за 45 млн фунтов.

C.Б.

