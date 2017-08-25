Тотти: «Карабах» нужно уважать

2017-08-25 02:19 | www.oxu.az | 3

Представители итальянской «Ромы» прокомментировали жеребьевку группового турнира Лиги чемпионов, по итогам которой столичная команда попала в один квартет с «Карабахом», «Челси» и «Атлетико», передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

«Я наблюдал за жеребьевкой вместе с командой, - говорит главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо. - Я должен сказать, что вы всегда надеетесь на что-то хорошее, но при этом знаете, что у вас всегда есть шанс сыграть с такими командами, как «Челси» и «Атлетико». «Карабах» может показаться слабее, но игры с ним тоже не будут подарком. Это сложная группа, но мы были в третьей корзине и знали, что нас ждут большие команды».

Легенда «Ромы» Франческо Тотти, который принимал участие в сегодняшней жеребьевке:

«Рано или поздно нам все равно пришлось бы столкнуться с такими сильными командами, - говорит Тотти. – Мы знаем, что «Челси», «Атлетико» и «Карабах» - это клубы, которые нужно уважать. Впрочем, мы всегда так и делали. Для наших соперников игры с «Ромой» тоже могут быть неприятными. У нас два топ-оппонента, но мы постараемся усложнить им жизнь по максимуму».

«Поездка в Азербайджан будет неудобной для всех и не только из-за расстояния, - заявил исполнительный директор «Ромы» Умберто Гандини. – Мы к каждой игре будем готовиться с большой ответственностью. Мы хотим занять 1-е место в группе».

C.Б.

