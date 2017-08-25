В Южной Каролине освободили заложников в ресторане (Обновлено)

2017-08-25 00:43 | www.trend.az | 4

00:43 (GMT+4) Полиция освободила всех заложников, которых вооруженный преступник удерживал одном из ресторанов города Чарльстон в американском штате Южная Каролина, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Live 5 News.

Ранее сообщалось, что неизвестный вооруженный мужчина, одетый как работник кухни, запер входную дверь заведения, объявив себя "новым королем Чарльстона". По некоторым данным, в ресторане было около 30 человек.

В результате стрельбы в ресторане погиб один человек, еще один получил ранение. Сам преступник был ранен полицейскими в ходе операции по освобождению заложников. Он находится в критическом состоянии.

Мэр города Джон Текленбург заявил, что инцидент не является терактом или преступлением на почве расизма.

22:41 (GMT+4) Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в Южной Каролине в США, передает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Телеканал передает со ссылкой на очевидца, что неизвестный мужчина с оружием, одетый как работник кухни, запер входную дверь и объявил себя "новым королем Чарльстона".

Сколько заложников удерживает преступник, пока неизвестно. По некоторым данным, в ресторане около 30 человек.

Один человек, как передает телеканал, получил ранение, его увезли в больницу. Состояние пострадавшего неизвестно.

Полиция оцепила квартал.​