NATO'dan Rusya'ya sert eleştiri!

2017-08-25 06:22 | www.trend.az | 0

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın NATO'nun en büyük komşusu durumunda olduğunu belirterek,"NATO, Rusya ile çatışma istemiyor ancak Rusya agresif tavırlarıyla Avrupa'nın güvenlik ve istikrarını baltaladı." dedi.

İtalya'nın Rimini kentinde bir Katolik cemaatinin düzenlediği "Rimini Buluşmaları" toplantısına katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun rolü ve Rusya'ya yaklaşımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Stoltenberg, Rusya'nın NATO'nun en büyük komşusu durumunda olduğunu belirterek, "NATO, Rusya ile çatışma istemiyor. Soğuk Savaş sonrasında da Rusya ile stratejik partnerlik için çok çalıştık ancak Rusya agresif tavırlarıyla Avrupa'nın güvenlik ve istikrarını baltaladı." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yaklaşımına değinen Stoltenberg, "Rusya, 2014 yılında Kırım'ı yasa dışı şekilde ilhak etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bir başka güç, bir Avrupa ulusunun bir bölgesini aldı ve Rusya, Doğu Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmayı sürdürüyor. Bu çatışmada 10 bin Ukraynalı yaşamını yitirdi. Bu da dramatik biçimde güvenlik konseptimizi değiştirdi. NATO, Rusya ile ilişkilerini savunma ve diyalog olmak üzere iki düzlemde yürütmeyi sürdürecek." diye konuştu.

TERÖR SALDIRILARI

Nice, Berlin ve Londra'dakine benzer acımasız bir saldırının İspanya'nın Barselona kentinde yaşandığını ifade eden NATO Genel Sekreteri, El-Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin hala eylemlerine devam ettiğine dikkati çekti. Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha yapacak çok şeyimiz var. Bu saldırılar araç ve kamyon gibi düşük teknolojik silahlarla yapılıyor ama yıkıcı etkisi var. Biz şehirlerimizi kapatamayız. Terörü normal bir şey olarak kabul edemeyiz. Radikalizm ile evimizde mücadele etmeye ihtiyacımız var. Siyasi, diplomatik, ekonomik çabaların yanı sıra DEAŞ gibi örgütleri yenmek için askeri güce de ihtiyacımız var. Polis ve istihbaratımızı güçlendirmemiz gerekiyor."

Stoltenberg, NATO'nun, Afganistan'dan Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya, Ege Denizi'ndeki göçmen geçişleri sorununun çözümüne kadar pek çok konuda destek verdiğine işaret ederek, şu anda Libya'nın güvenlik kurumlarının inşasına yardımcı olduklarını söyledi.

Kaynak: Milliyet