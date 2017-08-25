Курбан хайит в Узбекистане будет отмечаться 1 сентября

2017-08-25 07:07 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление «О праздновании Курбан хайита», согласно которому этот один из главных мусульманских праздников будет отмечаться первого сентября.

«Принимая во внимание обращение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в текущем году первого дня Курбан хайита с пятницей первого сентября, широко отметить в стране как праздник» - говорится в документе.

Соответствующим ведомствам и общественным организациям рекомендовано организованно и на высоком уровне, в соответствии с национальными ценностями народа осуществить необходимые мероприятия в связи с проведением Курбан хайита на местах.

1 сентября Узбекистан также отмечает День независимости.

В Узбекистане ежегодно, начиная с 1992 года, два главных мусульманских праздника - Рамазан-хаит и Курбан байрам, специальным постановлением главы государства объявляются выходными праздничными днями.

По данным Управления мусульман Узбекистана, в этом году хадж к святыням Мекки и Медины совершили более 7,3 тысячи паломников из Узбекистана. Впервые в число паломников были включены 74 участника войны 1941 – 1945 годов, поездка которых финансировалась государством.

По данным комитета по делам религий, 94 процента населения 32-миллионного Узбекистана исповедуют ислам, 3,5 процента граждан республики - православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.

В настоящее время в Узбекистане осуществляют свою деятельность более 2,2 тысячи религиозных организаций 16 различных религиозных конфессий, в том числе 2,064 тысячи мусульманских и 157 христианских организаций, восемь еврейских общин, шесть общин бахаи, общество сознания Кришны и буддийский храм, а также межконфессиональное Библейское общество.

(Автор: Демир Азизов)