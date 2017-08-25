Азербайджан и Турция будут использовать новую систему денежных переводов

2017-08-25 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция создает новую систему денежных переводов, которая впервые будет запущена для осуществления переводов с Азербайджаном, сказал Trend источник на рынке почтовой связи Азербайджана.

По словам собеседника агентства, разработкой системы денежных переводов занимается непосредственно турецкая сторона, а Азербайджан в проекте оказывает консультативные услуги и предоставляет свои рекомендации.

"В настоящее время между странами используются различные системы денежных переводов. Реализуемый же проект предусматривает создание принципиально новой, соответствующей международным стандартам системы денежных переводов, которая изначально предназначена для использования между двумя странами. В будущем, система может быть расширена и в отношении других стран", - сказал источник.

Определенные результаты по проекту, как сообщил источник, будут достигнуты к концу года.

(Автор: Гусейн Велиев)

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