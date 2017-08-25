Избран новый состав Конституционного суда Узбекистана

2017-08-25 08:10 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в четверг избрал новый состав Конституционного суда (КС) страны, сообщила информсужба верхней палаты узбекского парламента.

В этот же день Конституционный суд избрал из этого состава председателя - им стал Бахтияр Мирбабаев, а также заместителя председателя — Аскаржон Гафуров.

Полномочия предыдущего состава КС были прекращены после вступления в силу в июне этого года закона о внесении поправок в Конституцию страны, направленных на укрепление самостоятельности и независимости Конституционного суда.

Внесенные изменения предусматриваю расширение полномочий Конституционного суда и дальнейшую демократизацию порядка его формирования.

Внесенными поправками установлен порядок избрания членов Конституционного суда Сенатом по представлению президента из числа специалистов в области политики и права, рекомендованных Высшим судейским советом.

Установлено, что не допускается избрание членов Конституционного суда более двух раз, с сохранением действующего пятилетнего срока полномочий. Возрастной ценз кандидата в судьи повышен с 30 до 35 лет, а предельный возраст пребывания в должности судьи составляет 70 лет.

Конституционный суд получил право определять соответствие Конституции помимо указов также постановлений и распоряжений президента (ранее – только указов). При этом проверка конституционных законов, законов и ратификации международных договоров осуществляется до их подписания главой государства.

Добавлены субъекты, обладающие правом внесения вопросов в Конституционный суд – Кабинет министров и уполномоченный Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана по правам человека (омбудсман).

(Автор: Демир Азизов)