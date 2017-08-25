На Кубе пострадали 16 американских дипломатов

2017-08-25 08:58 | www.oxu.az | 3

Шестнадцать сотрудников посольства США пострадали в результате инцидентов на Кубе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.



Как сообщалось ранее, в госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись «акустической атаке» с использованием специальных приборов. Телеканал CBS News со ссылкой на данные медэкспертизы сообщал, что медики поставили нескольким американским и канадским дипломатам на Кубе диагноз «легкая черепно-мозговая травма».



Выступая в четверг на брифинге, Науэрт отказалась говорить о природе инцидентов, кто мог стоять за ними и каково состояние пострадавших.

A.C.

