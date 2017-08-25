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Официальный курс маната к мировым валютам на 25 августа (Версия 2)

2017-08-25 09:47 | www.trend.az | 2

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:24)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 августа установлен на уровне 1,7009 и 2,0067 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

25.08.2017

1 доллар США

1 USD

1.7009

1 евро

1 EUR

2.0067

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3435

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0988

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8802

1 бразильский реал

1 BRL

0.5403

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4631

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1288

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1507

1 чешская крона

1 CZK

0.0769

1 чилийский песо

1 CLP

0.2665

1 китайский юань

1 CNY

0.2552

1 датская крона

1 DKK

0.2698

1 грузинский лари

1 GEL

0.7027

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2174

1 индийская рупия

1 INR

0.0266

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1789

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0127

100 иранских риалов

100 IRR

0.0045

1 шведская крона

1 SEK

0.2108

1 швейцарский франк

1 CHF

1.763

1 израильский шекель

1 ILS

0.473

1 канадский доллар

1 CAD

1.3596

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6341

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3978

1 мексиканский песо

1 MXP

0.096

1 молдавская лея

1 MDL

0.095

1 египетский фунт

1 EGP

0.0961

1 норвежская крона

1 NOK

0.2169

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0407

1 польский злотый

1 PLN

0.4709

1 российский рубль

1 RUB

0.0288

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2501

1 саудовский риал

1 SAR

0.4535

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3988

1 турецкая лира

1 TRY

0.4879

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0562

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1931

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4867

1 украинская гривна

1 UAH

0.0666

100 японских иен

100 JPY

1.5521

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2257

Золото (1 унция)

1 XAU

2192.4601

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.8711

Платина (1 унция)

1 XPT

1661.7793

Палладий (1 унция)

1 XPD

1598.846

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