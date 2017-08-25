Официальный курс маната к мировым валютам на 25 августа (Версия 2)

2017-08-25 09:47 | www.trend.az | 2

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 августа установлен на уровне 1,7009 и 2,0067 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.