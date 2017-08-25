В Турции принят ряд решения в рамках режима чрезвычайного положения

2017-08-25 09:55 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Согласно решениям, принятым в рамках режима чрезвычайного положения в Турции, внесен ряд изменений касательно депутатов турецкого парламента. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте турецкой "Официальной газеты" (Resmi Gazete).
Согласно сообщению, расследование в отношении депутатов может быть возбуждено до или после парламентских выборов.
В сообщении отмечается, что глава разведки Турции может выступить с показаниями в суде только по распоряжению президента страны.
"Разведка Турции (MİT) переходит в подчинение президентской администрации" - говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.
После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался трижды по три месяца. В последний раз в июле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
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