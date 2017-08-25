В одном из районов Баку будут перебои с подачей газа

2017-08-25 10:02 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На ряде территорий Хатаинского района Баку 25 августа ожидаются перебои с подачей газа, сообщает в пятницу “Азеригаз”.

В частности, речь идет о проспектах Гянджа и Бабек, улицах И. Исмаилова и генерала С. Мехмандарова, поселках Ширвани, Х. Мамедова, Ахмедлы и части поселка Ази Асланова (так называемый “Комбинат”).

Приостановка подачи газа связана с подключением газовой линии от жилого здания компании AKFA-Tikinti (улица Н. Туси, дом 2942 V) к магистральной газовой линии.

Согласно сообщению “Азеригаз”, подача газа будет восстановлена в течение дня.

(Автор: Азад Гасанли)