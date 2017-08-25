Сегодня завершается регистрация поступивших в вузы Азербайджана абитуриентов

2017-08-25 10:12 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в ГЭЦ, абитуриенты сегодня до 17:00 должны пройти регистрацию, представив соответствующие документы в вузы, в которые поступили. Перечень необходимых документов абитуриенты могут узнать в высших учебных заведениях, в которые они поступили.

Для информации сообщаем, что согласно статистке, 34 596 абитуриентов (95% поступивших) уже прошли регистрацию.

Если до 17:00 они не пройдут регистрацию, то это будет рассматриваться как отказ от размещения по соответствующей специальности, и приказ о поступлении абитуриента в вуз отправлен не будет.

Регистрация абитуриентов на оставшиеся вакантными плановые места вузов продолжится до 31 августа.