Каталонцы в отместку за теракт избили женщину-мусульманку

2017-08-25 09:40 | www.oxu.az | 4
В Мадриде группа молодчиков напала на 38-летнюю мусульманку, шедшую по улице в хиджабе, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Ren.Tv.
О случившемся стало известно из сообщений местных СМИ, предположивших, что женщина могла стать невольной жертвой ксенофобии, резвившейся у местных жителей после серии терактов в Европе и, в частности, после недавних трагических событий в Каталонии.
Сообщается, что молодые люди били и оскорбляли женщину, открыто демонстрируя неприязнь, основанную лишь на культурных различиях. После ЧП пострадавшую пришлось госпитализировать. Медики диагностировали у женщины множественные ушибы и гематомы.
И.Ф.