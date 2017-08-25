Эгемен Бахыш: Об открытии турецко-армянской границы не может быть и речи (эксклюзив)

2017-08-25 10:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Об открытии турецко-армянской границы не может быть и речи, сказал Trend, экс-министр Турции по делам ЕС Эгемен Бахыш, комментируя вопрос возможных переговоров между Анкарой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) о вступлении Турции в Таможенный союз ЕАЭС.

Бахыш отметил, что Азербайджан и Турция являются стратегическими партнерами.

«Турция, не предпримет ни каких шагов, которые могли бы повредить интересам Азербайджана», - сказал Бахыш.

Отметим, что ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что надеется на то, что в течение текущего года Турция может приступить к переговорам с Евразийским экономическим союзом о вступлении Турции Таможенный союз ЕАЭС.

Отметим, что Турция закрыла границы с Арменией в 1993 году, в знак протеста против оккупации азербайджанских земель со стороны Армении.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu