Авария в Гедабеке, водитель впал в кому

2017-08-25 09:46 | www.oxu.az | 4

В центре Гедабекского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 1 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Эльвин Бакир оглу Аббасов 1986 г.р. на автомобиле марки «ВАЗ-21011» потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся.

Водитель получил открытую черепно-мозговую травму, а также перелом позвоночника.

Он был доставлен в одну из частных клиник в Баку. По информации врачей, водитель находится в коме.

По факту в Гедабекском районном отделении полиции ведется расследование.