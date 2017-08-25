Авария в Гедабеке, водитель впал в кому

2017-08-25 09:46 | www.oxu.az | 4
В центре Гедабекского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 1 человек.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Эльвин Бакир оглу Аббасов 1986 г.р. на автомобиле марки «ВАЗ-21011» потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся.
Водитель получил открытую черепно-мозговую травму, а также перелом позвоночника.
Он был доставлен в одну из частных клиник в Баку. По информации врачей, водитель находится в коме.
По факту в Гедабекском районном отделении полиции ведется расследование.