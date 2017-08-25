Польша заявила о своем праве на репарации от Германии

2017-08-25 09:52 | www.oxu.az | 5

Польша обладает правом требовать с Германии репараций за ущерб, который был нанесен республике в ходе Второй мировой войны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила премьер-министр Беата Шидло.

Политик отметила, что репарации являются «напоминанием о справедливости о том, что Польше принадлежит».

«Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никак еще не был возмещен», - заявила Шидло.

При этом польский премьер призвала всех критиков этой идеи «посмотреть на историю и вспомнить, что было на польской земле во время войны».

Н.О.