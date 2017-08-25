В одном из районов Баку не будет газа

2017-08-25 09:58 | www.oxu.az | 5

Сегодня с 10:00 до завершения работ на проспектах Гянджи и Бабека, улицах Комбината, Ширвани, Х.Мамедова, Ахмедли Кянди, Ингилаба Исмайлова и Мехмандарова возникнут ограничения в подаче природного газа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, перебои в подаче газа связаны с работами по подключению новой газовой линии среднего давления к источнику газоснабжения.

ПО «Азеригаз» приносит извинения абонентам за доставленные неудобства и просит быть особенно внимательными и соблюдать правила технической безопасности при использовании газа.

А.Г.