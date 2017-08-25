В Мекке прошел военный парад со взрывами и спецэффектами – ВИДЕО

2017-08-25 10:04 | www.oxu.az | 5

В священном для мусульман городе Мекка в Саудовской Аравии прошел военный парад со взрывами и спецэффектами.

Как передает Oxu.Az, кадры опубликованы BBC News.

Как уточняет телеканал, парад состоялся перед хаджем — ежегодным мусульманским паломничеством к святым местам. Хадж считается одним из пяти столпов ислама. Каждому последователю Пророка предписано совершить его хотя бы раз в жизни, но это делается в строго определенный период по мусульманскому календарю.

В 2017 году хадж пройдет с 30 августа по 4 сентября.

Н.О.