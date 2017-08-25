Европейский банк отказался от Holcim (Azerbaijan)

2017-08-25 10:10 | www.oxu.az | 4

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказался от увеличения доли в одном из ведущих производителей цемента в Азербайджане – ОАО Holcim (Azerbaijan) (Гарадагский цементный завод).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, решение об этом принял Совет директоров банка.

Причина решения пока не разглашается.

Напомним, что ЕБРР в настоящее время владеет 10% акций завода. В прошлом году банк в рамках поддержки азербайджанской экономики решил довести свою долю до 20%.

Уставной капитал созданного в 2010 года акционерного общества составляет 31,813 млн манатов. Предприятие завершило 2015 год с чистым убытком 99 млн манатов, а 2016 – 27 млн манатов.

Э.А.

