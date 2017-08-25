МИД Германии: Турция не вступит в ЕС при Эрдогане

2017-08-25 10:20 | www.oxu.az | 4

«Турция не сможет вступить в Евросоюз, пока у власти в стране находится президент Реджеп Тайип Эрдоган».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

«Это не значит, что мы не хотим их, но турецкое правительство при Эрдогане быстро движется в противоположную сторону от того, что представляет Европа… Абсолютно ясно, что Турция в нынешнем состоянии не станет членом ЕС», - сказал он.

Напомним, ранее Эрдоган резко отреагировал на слова Габриэля о вмешательстве в дела Германии и посоветовал ему «знать свое место».

Н.О.