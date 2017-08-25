Можно ли брать в долг для покупки жертвенных животных?

2017-08-25 10:27 | www.oxu.az | 2

С приближением праздника Гурбан возникает ряд вопросов в связи с покупкой жертвенных животных. На какие деньги надо покупать жертвенных животных, и какие правила надо соблюдать при этом?

Как передает Oxu.Az со ссылкой на milli.az, по словам религиозного деятеля Миргамида Мамедова, главное правило – жертвенных животных надо покупать на халяльные, честно заработанные деньги.

Можно взять деньги в долг на покупку жертвенного барана, но и здесь есть свои правила, отметил Миргамид Мамедов.

«Некоторые люди на покупку жертвенного животного выделяют часть денег из взятого в банке кредита, или же снимают деньги с банковских карт. Если эти кредиты взяты под процент, то есть, если человек уплатит больше, чем он взял, то это считается харамом, и покупать на эти деньги животных нельзя», - пояснил он.

Миргамид Мамедов добавил, что если у человека не хватает средств на покупку жертвенного животного, то он может «скинуться» с шестью другими людьми:

«В таком случае необходимо обязательно покупать крупный рогатый скот».