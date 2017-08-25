2017-08-25 10:59 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен расширить экспорт вина в Китай, сообщает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).
Этот вопрос накануне в Баку обсудили виноделы из более чем десяти местных компаний. На встрече принимал участие торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу.
Надироглу проинформировал предпринимателей о китайском рынке вина. В ходе встречи было отмечено, что потенциал поставок азербайджанского вина в Китай очень большой.
В прошлом году азербайджанские компании заключили соглашение о поставках 500 тысяч бутылок вина в Китай. Соглашение было достигнуто в рамках участия азербайджанских предпринимателей в международных выставках в Гонконге и Гуанчжоу.
В 2016 году Азербайджан экспортировал винных изделий на 3,5 миллиона долларов. Среди стран, куда было поставлено азербайджанское вино, - Китай, Вьетнам, Япония, Южная Корея, США, Европа и ряд других стран.
По данным Государственного таможенного комитета, товарооборот с Китаем в январе-июле 2017 года составил 775,9 миллиона долларов, из которых 340,64 миллиона долларов пришлись на экспорт в эту страну.
(Автор: Азад Гасанли)
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