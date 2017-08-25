Азербайджан намерен расширить экспорт вина в Китай

2017-08-25 10:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен расширить экспорт вина в Китай, сообщает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Этот вопрос накануне в Баку обсудили виноделы из более чем десяти местных компаний. На встрече принимал участие торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу.

Надироглу проинформировал предпринимателей о китайском рынке вина. В ходе встречи было отмечено, что потенциал поставок азербайджанского вина в Китай очень большой.

В прошлом году азербайджанские компании заключили соглашение о поставках 500 тысяч бутылок вина в Китай. Соглашение было достигнуто в рамках участия азербайджанских предпринимателей в международных выставках в Гонконге и Гуанчжоу.

В 2016 году Азербайджан экспортировал винных изделий на 3,5 миллиона долларов. Среди стран, куда было поставлено азербайджанское вино, - Китай, Вьетнам, Япония, Южная Корея, США, Европа и ряд других стран.

По данным Государственного таможенного комитета, товарооборот с Китаем в январе-июле 2017 года составил 775,9 миллиона долларов, из которых 340,64 миллиона долларов пришлись на экспорт в эту страну.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli