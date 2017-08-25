Азербайджанский актер попал в аварию

2017-08-25 10:36 | www.oxu.az | 4

Молодой актер Русского драматического театра Ибрагим Чингиз, играющий Вусала в сериале «Vicdan haqqı», попал в автомобильную аварию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на yenicag.az, в результате аварии принадлежащему актеру автомобилю BMW был нанесен серьезный ущерб.

«Это произошло два дня назад. Виновата была противоположная сторона. Но всякое бывает. Никто от этого не застрахован. Автомобилю нанесен серьезный ущерб. Главное, что я остался жив. Не хочу дешевой славы за счет этой новости».

Отметим, что Ибрагим – сын заслуженного артиста Чингиза Ахмедова.

А.С.

