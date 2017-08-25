Эрдоган подчинил себе национальную разведку

2017-08-25 10:45 | www.oxu.az | 4

Национальная разведывательная организация перешла в непосредственное подчинение президента Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, решение об этом опубликовано в издании «Resmi Gazete».

Согласно решению, принятому в режиме чрезвычайного положения, председателем Координационной структуры Национальной разведывательной организации теперь будет президент страны.

Согласно решению, в Турции уволены 120 научных работников высших образовательных структур, 19 сотрудников Минобороны, 106 сотрудников Командования сухопутных войск, 40 сотрудников Командования морских сил, 59 сотрудников Командования воздушных сил.