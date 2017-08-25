Başbakan Yıldırım: Operasyon davulla zurnayla yapılmaz

2017-08-25 11:19 | www.trend.az | 0

Başbakan Binali Yıldırım, Singapur ve Vietnam ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''SAVAŞ DEVLETLER ARASINDA OLUR, BUNLARI DEVLET OLARAK TANIMIYORUZ''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunun savaş sebebi sayılması gerektiği yönündeki sözlerini değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Savaş devletler arasında olur, biz bunları devlet olarak tanımıyoruz. Bir devlet bize kafa tutar, egemenlik haklarımıza karşı hareket içinde olursa bizim için savaş sebebidir. Ama burada Irak'ın parçası olan bir bölgesel yönetim var. Bu savaş nedeni olmaz. Ama Kuzey Irak yönetiminin bu yanlışta ısrar etmesinin anlamı yok" dedi.

''DURUP DURURKEN BİR YERE SALDIRACAK DEĞİLİZ''

Başbakan, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın Afrin ve İdlib'e genişleyeceği iddialarını da şu sözlerle yanıtladı:

"Durup dururken bir yere saldıracak değiliz. Bir yere operasyon davulla zurnayla yapılmaz. Taktik hazırlığı ve planlama süreci olur. Başka ülkenin topraklarına girmenin uluslararası istişareleri, hukuki zemini olması ve meşru mazaretin olması lazım."

Suriye'de Rusya ve İran ile işbirliği içinde olduklarını da vurgulayan Yıldırım, Türkiye ve ABD'nin sahada karşı karşıya gelme ihtimalini de değerlendirdi.

Başbakan, ''İki NATO ülkesinden bahsediyoruz olmamalı, olması için de bir sebep yok. PYD-YPG konusunda bize söylediklerinin dışında bir tutum alırlarsa tabii ki sorun olur'' diye konuştu.

''HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK''

Yıldırım, Amerikan yönetiminin PYD'ye verilen silahların Rakka operasyonundan sonra geri alınacağı açıklamaları için de "Sadece söylenenlerle yetinecek değiliz. Her türlü tedbiri aldık, alıyoruz" ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım'a İran ile PKK'ya yönelik ortak operasyon iddiaları soruldu. İran'la varılan mutabakatın ortak operasyondan ziyade PKK terörüne karşı işbirliği ve birlikte mücadele olduğunu söyledi.

RUSYA İLE S-400 ANLAŞMASI

Başbakan, Rusya ile S-400 hava savunma füzesi alımı için anlaşmaya vardıklarını, nihai kararı Savunma Sanayii İcra Komitesi!nin vereceğini de söyledi.

"ATLET İŞİNDE ATLETİK OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ndeki atletli fotoğrafını da değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun "Ben adalet diyorum onlar atlet" diyor sözleri için "Adaleti iyice ucuzlattık, adaletle atletin ne ilgisi var" dedi.

Başbakan, Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarıyla ilgili ise ''İstihareye mi yatmış, neye istinaden söylüyor? Gündemde kalmak için çıkarıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

MERAL AKŞENER İÇİN YORUM YAPMADI

Yıldırım, Meral Akşener'in yeni parti kurma çalışmaları için yorum yapmadı, "Nesini değerlendireyim" demekle yetindi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ''RACON'' ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim adıma kimse racon kesmesin" açıklaması için de "İyi demiş" ifadesini kullandı.

ZEKAİ AKSAKALLI AÇIKLAMASI

Korgeneral Zekai Aksakallı'nın 2'nci Kolordu Komutanlığı'na atanması nedeniyle istifanın eşiğine geldiği iddiaları da sorulan Başbakan, "İstifa da olur, emeklilik de olur, atama ile verilen görevden hoşlanmayanlar da olur. Silahlı Kuvvetler'de her görev önemli ve onurludur. Zekai Aksakallı önceki görevlerinde olduğu gibi yeni görevini de en iyi şekilde yapacaktır'' dedi.

''YAPISAL BAZI DÜZENLEMELER VE İDARİ TEDBİRLER ALACAĞIZ''

Başbakan Binali Yıldırım, önümüzdeki aylarda birinci önceliğin ekonomi olacağına dikkat çekti, ''Yapısal bazı düzenlemeler ve idari tedbirler alacağız. Ekonominin üreten, istihdam oluşturan ve milli geliri artıran boyutuna odaklanacağız" diye konuştu.

"TÜRK SPORCU SAYISI ARTMALI"

Spor branşlarında elde edilen başarıların olumlu olduğunu ancak milli takımlarda Türk sporcuların sayısının artırılması gerektiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Böyle taşıma su ile değirmen dönmez. Kendi çocuklarımızı yetiştireceğiz. Dünya kadar para veriyoruz bunlara. Bunun adı 'Desinler ki ağanın fesi var' olur ancak'' şeklinde konuştu.