Сегодня завершается регистрация абитуриентов для приема в университеты

2017-08-25 10:50 | www.oxu.az | 4

Регистрация абитуриентов в высшие учебные заведения (после первого этапа) завершается сегодня.

Как сообщили Oxu.Az в Государственном экзаменационном центре, абитуриенты, принятые в высшие учебные заведения, сегодня до 17:00 должны предоставить документы в высшие учебные заведения, в которые они были приняты.

Для сведения сообщим, что согласно статистике, в утренние часы 34596 человек (95% принятых) уже прошли регистрацию.

Регистрация абитуриентов на вакантные места в высших учебных заведениях продлится до 31 августа.

Э.А.

