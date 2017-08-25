В Канаде готовятся к выпуску первых паспортов без указания пола

2017-08-25 10:56 | www.oxu.az | 6

Канадцы, которые не относят себя ни к женскому полу, ни к мужскому, вскоре смогут стать обладателями гендерно нейтральных паспортов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает канадская версия издания Huffington Post со ссылкой на министра по делам иммиграции страны Ахмеда Хуссена.

По информации Huffington Post, за введение гендерно нейтральных паспортов долгое время выступают члены местного трансгендерного сообщества. В мае текущего года в министерстве юстиции Канады заявили, что в стране грядут изменения и премьер-министр Джастин Трюдо «помнит о необходимости третьей графы и возможности иного выбора, нежели мужчина или женщина».

Летом парламент Канады принял поправки к Закону о правах человека, согласно которым запрещается использовать гендерную идентичность и гендерное самовыражение в качестве оснований для дискриминации.

«Все канадцы должны чувствовать себя в безопасности, будучи самими собой, должны жить в соответствии с их гендерной идентичностью и заявлять о той гендерной принадлежности, которую они выбрали», - приводит издание слова Хуссена.

Отмечается, что правительство страны в настоящий момент работает над внедрением таких паспортов и других документов, выданных министерством гражданства и иммиграции Канады. А через несколько дней начнёт действовать временная опция, позволяющая гражданам добавлять в их паспорта заметку, что их пол должен быть указан как «Х».

Н.О.