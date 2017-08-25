Конфликт с полицией: «автохулигану» с семьей помог видеорегистратор – ВИДЕО

2017-08-25 11:06 | www.oxu.az | 6

Представитель столичной дорожной полиции не верит в то, что его коллеги могут неподобающе вести себя на дорогах по отношению к автомобилистам.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Спутник, мужчина заявил, что полицейский грозил ему 15 сутками ареста без каких-либо на то оснований.

«Меня остановил сотрудник государственной дорожной полиции на автомобиле с последними цифрами госномера 412. Он заявил мне, что я — автохулиган. В это время в машине со мной были жена и четырехлетний сын. Полицейские хотели забрать мой автомобиль, но потом велели ждать какого-то звонка. Они забрали документы и посоветовали мне поймать такси», - рассказал потерпевший.

Владелец автомобиля достал мобильный телефон и начал снимать происходящее на камеру. Но один из сотрудников полиции выхватил из рук мужчины телефон, чем сильно напугал его жену и ребенка. Женщина, плача, умоляла вернуть телефон. Однако, как пишет водитель, полицейский сел с его смартфоном в служебную машину и стал копаться в его содержимом, пока не нашел видео и не удалил его.

«Они начали угрожать мне 15 сутками ареста и обещали меня так замучить, что после этого я буду ходить и оглядываться. Полицейские вернули мне телефон — но после того, как я сказал, что из машины ведется запись заднего вида», - сказал жалобщик.

По словам Сабира, он не знает, куда жаловаться, ведь если полицейские чинят произвол на дорогах, то мало надежды на то, что их коллеги вынесут по факту справедливое решение.

Между тем, как заявил Sputnik начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции города Баку Вагиф Асадов, утверждать голословно о том, что виноваты полицейские, он не может, равно как и защищать их.

«Обычно так полицейских обвиняют те водители, которые превышают скорость. Если в отношениях полицейский-водитель допущены нарушения, то гражданин, в первую очередь, должен обратиться в Государственную дорожную полицию, а уж потом жаловаться прессе. У нас есть все технические возможности, позволяющие объективно расследовать каждый отдельный случай. Не верится, что полицейский может так нагло вести себя, потому что все его действия снимаются на камеру», - сказал представитель управления.

Асадов отметил, что если дорожный полицейский просит предъявить документы, нужно подчиниться.

По словам Асадова, последние два года в Азербайджане действует система I-Patrul, которая применена в шести странах: Германии, Турции, США, Канаде, Азербайджане и ОАЭ. Система, установленная в автомобилях дорожных полицейских, фиксирует все нарушения и сотрудники ГДП очень довольны результатами работы.

Если даже водитель не подчиняется требованиям инспектора — не предоставляет документы, не садится в машину полицейского — сотрудник дорожной полиции не имеет право оказывать на него давление. Если водитель не подчиняется требованиям, полицейский обязан вызвать экипаж патрульно-постовой службы, а не выхватывать из рук водителя мобильный телефон. Тем более, что последний имеет право снимать на свой телефон все происходящее. Очевидно, полицейский это знал, вот и вернул телефон — только после того, как стер ролик. Но запись видеорегистратора осталась.

И еще, уважаемые «гаишники», на дороге виновен водитель, а не его семья, жена и ребенок. За перенесенный ими стресс вы можете ответить перед законом.

И.Ф.