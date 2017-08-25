Tküugd: “Karabağ Başarıları İle Cevap Veriyor”

2017-08-25 11:33 | www.trend.az | 2

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Azerbaycan temsilcisi Karabağ Futbol Takımının Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmasından dolayı bir kutlama mesajı yayınladı.

Dernekten yapılan açıklamada, “Azerbaycan’ın işgal altındaki Karabağ’ın futbol takımı olan Karabağ Ermeni işgaline futboldaki başarıları ile cevap vermektedir. Karabağ Takımı taraftarlar gruplara kalmanın coşkusunu Azerbaycan bayrakları yanı sıra, Irak Türkmeneli Bayrağı ve Atatürk’lü Türk Bayrakları ile kutlamışlardır. Başarıların Türk Dünyası’na armağan etmişlerdir. Bizlerde başarılarından dolayı Azerbaycan temsilcisini, kerdeşlerimizi kutluyoruz” denildi.

Kaynak İHA