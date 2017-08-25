Ильхам Алиев ознакомился с новым самолетом Embraer 190 – ФОТО

2017-08-25 11:08 | www.oxu.az | 3

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с первым самолетом Embraer 190, доставленным в Баку для авиакомпании Buta Airways, созданной при ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Джахангир Аскеров проинформировал главу государства о новом самолете Embraer 190 авиакомпании Buta Airways.

Развитие туризма в Азербайджане является одной из приоритетных сфер. По поручению президента Ильхама Алиева, наряду с созданием в стране туристических объектов, осуществляются последовательные меры по реконструкции транспортной инфраструктуры на современном уровне. Создание низкобюджетной авиакомпании Buta Airways также относится к мерам, принятым по соответствующему поручению президента о снижении цен на авиабилеты на заседании Кабинета министров.

Н.О.