Генералы турецкой армии лишены званий

2017-08-25 11:14 | www.oxu.az | 3

Десять генералов Военно-воздушных сил турецкой армии лишены звания.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, решение в связи с этим было опубликовано в газете «Resmi Gazete».

По информации, эти генералы, служащие в Военно-воздушных силах ВС Турции, некоторое время назад по собственному желанию написали заявления и подали в отставку.

Согласно решению, они лишены званий из-за членства или сотрудничества с террористическими группировками, или группировками, действующими против национальной безопасности, а также лишены пенсионного удостоверения.

В решении отмечено, что их полномочия на всех постах считаются завершёнными. Согласно документу, аннулированы разрешения офицеров для ношения личного оружия, удостоверения, паспорта. Согласно решению, они не могут быть основателями, совладельцами или сотрудниками компаний по особой безопасности.

Н.О.