На Кубани сообщили о госпитализации восьми пострадавших в ДТП с автобусом

2017-08-25 11:44 | www.trend.az | 3

После падения автобуса в море в Темрюкском районе Краснодарского края госпитализированы восемь человек, состояние пяти из них оценивается как тяжелое, сообщил РИА Новости представитель МЧС РФ.

"Предварительно, в автобусе находились около 40 человек. Восемь госпитализированы в Темрюкскую центральную районную больницу. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

По его словам, глубина моря в месте, где автобус съехал в воду со строящегося пирса, составляет порядка 4 метров.

Ранее сообщалось о 14 погибших.