Референдум в Эрбиле не может быть поводом для войны – премьер Турции

2017-08-25 11:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Референдум о независимости Курдской автономии Ирака не может быть поводом для войны между Анкарой и Эрбилем, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

«Война возможна между двумя государствами, а Турция не признает курдскую автономию в качестве государства», - сказал Йылдырым.

Отметим, что накануне лидер турецкой оппозиционной «Партии националистического движения» (MHP) Девлет Бахчели сказал, что в случае необходимости Турция должна воспринять проведение референдума о независимости в Курдской автономии Ирака в качестве повода для войны.

Лидер МНР отметил, что проведение референдума о независимости Курдской автономии Ирака наносит серьезный ущерб интересам Турции.

Напомним, что референдум о независимости Курдской автономии Ирака назначен на 25 сентября.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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