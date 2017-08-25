Саакашвили не получал уведомления о лишении его гражданства Украины

2017-08-25 11:20 | www.oxu.az | 3

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили не получал уведомления о лишении его украинского гражданства и намерен вернуться в Киев, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил о намерении вернуться 10 сентября в Украину из Польши. Члены его партии «Движение новых сил» заявили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти в Украину.

«Никаких уведомлений о лишении украинского гражданства политик (Саакашвили) не получал, и, по заверениям соратника экс-губернатора Одесской области, подобные письма не передавались и в Государственную пограничную службу», - сообщает издание.

Собеседник подчеркнул, что «Саакашвили действительно планирует вернуться в Украину, где намерен строить свою политическую карьеру».

По данным источника, пограничники могут изъять у Саакашвили паспорт, но взамен должны выдать ему копию приказа о лишении гражданства и указать основания для принятия такого решения в письменной форме.

«С этими документами Саакашвили может обратиться в суд, который признает решение (президента Украины) Петра Порошенко незаконным. В Конституции Украины прямо указано, что лишать украинца единственного гражданства запрещено», - сказал собеседник издания.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что экс-губернатор Одесской области предоставил недостоверные данные при получении гражданства. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечь границу и не пропустить его на территорию страны.

И.Ф.