На бульваре обнаружили тело неизвестной женщины – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-25 11:24 | www.oxu.az | 4

Установлена личность женщины, труп которой был найден в море на Бакинском бульваре.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате расследования установлено, что это Рафига Шахаб гызы Мустафаева 1944 г.р.

Сообщается, что Р. Мустафаева совершила самоубийство.

По факту в прокуратуре Сабаильского района возбуждено уголовное дело.

Отметим, что согласно распространенной МВД информации, 8 августа, около 15.00 на территории Сабаильского района в Приморском национальном парке в море было обнаружено тело женщины в возрасте 50-55 лет без признаков насильственной смерти.

23.08.2017 14:45

18 августа около 3 часов дня на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе столицы обнаружили тело неизвестной женщины 50-55 лет без следов насилия.

Об этом Oxu.Az сообщили в министерстве внутренних дел.

Приметы покойной - рост 156 см, худощавое телосложение, черные волосы. На женщине были золотые серьги, зеленая кофта и длинное зеленое платье.

Всех узнавших женщину просьба звонить в call-центр 102, а также в 9-ое отделение Управления полиции Сабаильского района по номеру 492-02-02.

Э.А.

