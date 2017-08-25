Армения превратилась в убежище транснациональных террористов - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО

2017-08-25 11:45 | www.trend.az | 3

В начале лета в городе Кретей близ Парижа был совершен террористический акт против местной мусульманской общины - водитель автомобиля попытался наехать на людей, стоявших перед мечетью. К счастью, погибших во время инцидента не было - автомобиль врезался в стену, поэтому полиции удалось задержать водителя.

Хотя с происшествия прошло более двух месяцев, имя террориста все еще не обнародовано, что само по себе является странным. Потому что до сих пор во время аналогичных террористических актов во Франции имена преступников не держались в тайне. Что же случилось на этот раз?

Теракт в Париже

А армянский террор - разве не террор?

По информации, распространенной французской газетой Parisien, водитель не был пьян и не находился под воздействием наркотиков. Речь идет о мужчине армянского происхождения - 43-летний армянин, сбежавший с места происшествия, впоследствии был задержан полицией. Он заявил, что хотел отомстить радикалам, совершившим теракты в Париже некоторое время назад ...

Западные СМИ, которые после терактов, происходивших в различных местах Европы, распространяли подробную информацию об именах, национальности, религиозных взглядах подозреваемых, на сей раз не посчитали нужным обратить внимание на личность террориста. Ведь человек, сидевший за рулем и направивший автомобиль на мирных людей, был не араб, а гражданин Франции армянского происхождения. В Европе же всегда предпочитали умалчивать об армянском терроре, закрывали глаза на армянские преступления, приводившие к человеческим жертвам, а осужденных затем выпускали на свободу. Именно в результате такого двойного подхода в середине прошлого века армянский террор охватил огромное географическое пространство - от СССР до Западной Европы и Ближнего Востока. После теракта, совершенного в январе 1977 года в московском метро, руководство Армянской ССР и их покровители в Москве сделали все возможное, чтобы армянский след в этом кровавом преступлении был скрыт и чтобы в центральной печати о терроре и тех, кто его учинил, - Акопе Степаняне, Завене Багдарасяне и Степане Затикяне не было написано ни строчки.

Террор в Московском метро

В 1973-1984 годах армянская организация АСАЛА, которая примерно в то же время подняла волну террора в Европе и на Ближнем Востоке, совершила в различных странах мира 23 террористических преступления против дипломатов Турции. В результате погиб 31 турецкий дипломат, сотни людей были ранены. Однако те, кто организовал этот террор, либо избежали ответственности, либо впоследствии были выпущены на свободу.

Армения - страна, где укрываются террористы

С начала 90-х годов прошлого века армянские террористические организации уже могли возлагать надежды и на поддержку новосозданной независимой Армении. Потому что после обретения независимости официальные круги Армении словно считали приоритетом для себя реабилитацию активистов таких террористических организаций, как "Дашнакцутюн", АСАЛА и "Армянский освободительный фронт".

Напомним лишь несколько фактов.

В Армении на государственном уровне была проведена кампания по сбору подписей за освобождение террориста Варужана Карапетяна, осужденного на пожизненное заключение за теракт, совершенный в июле 1983 года в парижском аэропорту Орли, в результате которого погибли 8 и были ранены 60 человек, и террорист, освобожденный в апреле 2001 года французским судом, нашел официальное убежище в Армении.

Известный террорист Монте Мелконян, также освободившись из французской тюрьмы в 1990 году, приехал в Армению и продолжил свою террористическую деятельность в Нагорном Карабахе. Кстати, имя этого террориста, объявленного сегодня национальным героем Армении, присвоено одному из диверсионных центров Министерства обороны. Еще один террорист, член террористической группы "Дро" партии "Дашнакцутюн" Грант Маркарян также был одним из создателей террористических группировок в Нагорном Карабахе.

Самым же позорным событием стало открытие в Ереване памятника Гарегину Тер-Арутюняну - фашистскому генералу Нжде, подручному Гитлера, заложившему основу армянского карательного легиона Вермахта, и участие в этой церемонии Президента Армении Сержа Саргсяна.

Открытие памятника фашисту Нжде

Говоря о симпатиях официального Еревана на государственном уровне к террористам и фашистам, необходимо обратить внимание на сходство лиц, представленных в руководстве Армении, и террористских лидеров. Разве руки преклоняющегося перед Нжде, чьи руки замараны кровью тысяч людей, самого руководства Армении не запачканы кровью невинных жителей Ходжалы? Удивительно ли, что С.Саргсян, лично участвовавший в массовом геноциде, этнических чистках и с гордостью заявлявший об этом, возводит памятник фашистскому генералу и "героям-террористам"? Именно благодаря таким людям, как Серж Саргсян, Роберт Кочарян, сегодня террор в Армении превратился, можно сказать, в одно из легальных средств внутриполитической борьбы. Расстрел оппонентов в здании парламента, захват полицейского отделения в центре столицы с выдвижением политических требований, переброска незаконных вооруженных формирований из оккупированного Нагорного Карабаха в Ереван и запугивание политической оппозиции - все это считается методами политической борьбы в Армении.

С другой стороны, Серж Саргсян пришел к власти не за счет своих знаний, образованности, интеллекта, мировоззрения и ума, а благодаря созданному в глазах националистических масс образу "героя, уничтожавшего азербайджанцев" и с помощью руководимых им незаконных вооруженным формирований. Хорошо известно и то, каким образом Саргсян накопил первичный капитал для реализации своих политических амбиций: доход, полученный от домашней утвари и скота, разграбленных в оккупированных азербайджанских селах и доставленных в Армению, измерялся сотнями миллионов долларов.

Цыган-боша

Признает ли армянская общественность президентство неармянина?

Как бы сложилась последующая судьба Саргсяна, если бы не "капитал" от этого грабежа? Ведь не только жители Армении, но даже и армяне Нагорного Карабаха никогда не считали его своим, на что есть свои причины. Хотя Саргсян после прихода к власти пытался скрыть правду о своем происхождении, из армянских источников становится известно, что мать действующего президента - цыганка по национальности и в свое время содержалась в качестве прислуги в богатой семье. Серж, появившийся на свет в результате ее отношений с хозяином, лишь впоследствии был "официально признан" - хозяин выдал свою служанку замуж за армянина по имени Азат Саркисов, а позже Азат стал "отцом" детей этой женщины. Вдобавок, супруга Сержа Саргсяна Рита Саргсян по национальности тоже не армянка, а курдянка-езидка. Сегодня оппоненты пытаются использовать этот фактор против Саргсяна.

Ведь в Армении, являющейся моноэтнической страной, всегда господствовала нетолерантность в отношении других национальностей. И руководство страной человеком, который по происхождению является цыганом, а его супруга - езидкой, в Армении, где царит крайний национализм, вызывает протесты.

Криминальная коррупция

Политический и экономический кризис, с которым столкнулась Армения, еще более расшатывает позиции правящего клана. Директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян, комментируя сегодняшнее состояние страны, отмечает: "У нас уже сформировалось фейковое (поддельное - ред.) государство. Даже Декларация о независимости фейк, и Конституция - фейк".

Термин "поддельное государство" действительно звучит для современной Армении чрезвычайно актуально. Превращение страны в форпост другого государства признается на самом высоком уровне, даже вооруженные силы, являющиеся главным атрибутом государства, превратились в часть армии другой страны, самые стратегические экономические объекты переданы под контроль зарубежного государства, страна лишена возможности проводить независимую внешнюю политику, а глава государства не способен принимать решения, связанные с судьбоносными вопросами. Более того, созданная криминальная коррупционная система делает страну еще более беспомощной перед современными угрозами. Эта система служит только одной цели - обогащению правящего режима! Неслучайно, что почти все оставшиеся в Армении малочисленные предприятия принадлежат Саргсяну и его ближайшему окружению, денежный поток, поступающий в страну из-за рубежа, также идет только в этом направлении.

По подсчетам зарубежных организаций, за последние 10 лет из Армении незаконным путем было вывезено 7,5 миллиарда долларов, и эти средства находятся на счетах президента и его команды. Неслучайно, диаспора, отправлявшая в страну сотни миллионов долларов с момента обретения Арменией независимости, уже не хочет оказывать материальную помощь исторической родине. Потому что диаспора знает, что средства, выделяемые для "усиления и процветания" страны, на самом деле текут в карманы С.Саргсяна и его семьи. Саргсян, разыгравший для прихода к власти в Армении "карабахскую карту", пользуется аналогичной картой и для своего обогащения. Приобретя себе заводы в окрестностях Москвы за счет средств, поступивших от диаспоры, Саргсян еще в период пребывания на посту премьер-министра Армении утверждал, что якобы за счет доходов, полученных от этих предприятий, обороной сфере страны оказывается внебюджетная помощь. Однако после избрания президентом Саргсян продал эти заводы, направив вырученные деньги на ипотеку и жилищный рынок в США. Говорят, что в этом деле ему помогали Мари Йованович и Джон Хефферн, являвшиеся послами США в Армении.

Чтобы взять в свои руки крупный бизнес, Саргсян и после избрания президентом разыгрывает "карабахскую карту". По информации армянских источников, глава страны вложил средства во все крупные компании и является владельцем 40-процентой доли. И вновь утверждается, что эти средства якобы расходуются на приобретение вооружения и боеприпасов для армии.

Александр Саргсян

Одной из самых заметных фигур армянской криминальной коррупционной системы является брат Президента Александр Саргсян. Сегодня этого человека, который был водителем автобуса в Нагорном Карабахе, в Армении все называют "Сашик 50%", так как брат президента, чтобы "решить" любое бизнес-дело, забирает половину дохода. В Армении все хорошо знают, что любой ресторан, который нравится в Ереване "Сашику", сразу же должен отдать ему половину доли. В противном случае, можно потерять весь ресторан. Например, владелец популярного ресторана "Ванадур" Ардон Хандоян, не захотевший уступить свой бизнес вопреки давлению брата президента, был убит в центре города.

По информации зарубежных армянских источников, "Сашик" только в США перечислил 200 миллионов долларов и является владельцем виллы в Калифорнии, которая стоит миллионы долларов. Кроме того, он имеет бизнес в России, Испании, Чехии и Болгарии. Овцеводства и экспорт фруктов также находятся в монополии брата президента. Наконец, камеры и радары, установленные на дорогах Армении, являются личным бизнесом "Сашико" - лишь 30% средств, собираемых в виде штрафа, поступают в государственный бюджет, а 70% - текут в карман брата президента.

Другой брат президента Левон Саргсян контролирует сферу элитарного строительства и известен своим мошенничеством. Схема простая - пользуясь именем президента, привлекать инвестиции из-за рубежа, а затем присваивать эти средства.

Саркисян награждает своего брата

Наконец, зять Сержа Саргсяна Михаил Минасян по прозвищу "Мишик" также является одним из важных звеньев в этой коррупционной схеме. Полностью контролирующий сферу армянских СМИ, "Мишик" держит под контролем "Panarmenian", Armenia TV, Hay TV, ATV, tert.am, news.am, blognews.am, asekose.am, другие медиа-группы и онлайн-издания. Минасян играет важную роль в схеме отмывания грязных денег. Неожиданное его назначение послом в Ватикан несколько лет назад связано с этой схемой: зятю поручено размещение денег семьи в банках Европы. В этом деле ему помогает посол страны в Великобритании Армен Саргсян.

Словом, сегодняшняя Армения действительно производит очень жалкое впечатление - бедная, нищая страна, остающаяся в стороне от всех региональных проектов, задыхающаяся внутри закрытых границ, страна, где крупные экономические предприятия находятся в руках России, а мелкие - семьи Сержа Саргсяна, где безработица достигла катастрофического уровня. Все эти процессы также толкают страну к демографической катастрофе. Согласно отчету ООН о демографической ситуации и динамике роста населения в странах мира, население Армении, где в настоящее время проживает 3,018 миллиона человек, в 2030 году составит 2,993 миллиона, в 2050 году - 2,729 миллиона ...

Сегодняшний Ереван

Кямран Гасанов, политолог