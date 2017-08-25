Минобразования: Среди кандидатов в учителя были те, кто не знал о значении цветов национального флага и сущности событий 20 января

2017-08-25 12:08 | www.apa.az | 3

Завтра в Азербайджане завершается этап собеседования конкурса по приему на работу учителей.

Как сообщили АПА в Минобразования, к участию на данном этапе, который стартовал 21 августа, допущены 5225 человек. До сегодняшнего дня собеседование прошли 3000 человек.

В ходе собеседования определяется психологическое состояние, практические и методические знания.

По словам одного из членов комиссии, завсектором Минобразования Расима Мамедова, у некоторых кандидатов, дошедших до этапа собеседования, не совпадают теоретические знания и практические навыки.

«Вызубрив ответы на шаблонные вопросы, они не в состоянии выразить свои мысли на собеседовании. Но самым ужасающим является то, что мы столкнулись с кандидатами, равнодушными к истории независимости Азербайджана. Например, они ничего не знали о трагедии 20 января. По мнению 6-7 кандидатов, эти события совершили армяне с целью оккупации. В течение нескольких дней повстречалось достаточное количество кандидатов, не знающих о значении цветов национального флага, количестве оккупированных районов », - констатировал он.

Член одной из комиссий, заведующий общеобразовательным сектором Минобразования Фирудун Гамзаев отметил, что общий уровень кандидатов говорит об их подготовке: «Из материалов программы, ответов на вопросы по специальности видно, что они работали над собой. Но в то же время видно, что они зубрили, надеялись на свою память. Среди них очень много людей, которые не работали учителями лет 10-15, а некоторые вообще не работали со времени выпуска из университета. Это было очевидно на этапе проведения интервью. Думаю, что таким кандидатам будет не так легко наладить общение со школьниками. Опыт, набранный кандидатом ранее, сразу дает о себе знать во время собеседования. Сколько бы кандидаты не готовились, сразу бросается в глаза низкий уровень практических знаний, а в некоторых случаях их полное отсутствие».