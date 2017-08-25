Американская певица: Моего брата мы усыновили в Азербайджане – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-25 11:30 | www.oxu.az | 3

Американская певица Кендра Мория, прожившая 14 лет в Азербайджане и затем вернувшаяся в Америку, часто пишет статусы о нашей стране в социальных сетях, признается в любви к азербайджанской музыке, кухне и людям.

Oxu.Az представляет интервью с Кендрой Мория.

- Насколько мне известно, вы 14 лет прожили с семьей в Азербайджане, а затем вернулись в Америку. С чем был связан ваш приезд в Азербайджан и последующее возвращение в США?

- В Азербайджан я приехала в 1992 году в возрасте 4 лет вместе с семьей и 14 лет провела в Баку. Мой отец, учитель английского языка, открыл в Баку учебный центр. Моя мать – музыкант, это она научила меня петь и играть на гитаре. У меня две младшие сестры и брат. Мой брат на самом деле азербайджанец, мы усыновили его еще в детстве. В 2006 году я вернулась в Америку для обучения в университете и занятий музыкой.

- С детства вы привыкли жить здесь. Как на вас повлияла смена обстановки и общества при переезде в США?

- По возвращении в Америку мне сначала было очень тяжело. Я очень скучала по Азербайджану, особенно по своим друзьям и азербайджанской кухне. Я очень люблю азербайджанскую кухню. Здесь культура очень отличается, и адаптация заняла некоторое время. Но сейчас я очень люблю обе страны и с гордостью называют Азербайджан своим домом.

- Вы регулярно делаете интересные публикации об Азербайджане в Instagram и Facebook. Иногда к вам присоединяется сестра Алекси. Поделитесь своими впечатлениями о нашей стране…

- Очень счастлива, что моим друзьям нравятся мои песни и видеоролики. Хотела бы сочинять больше песен на азербайджанском языке, так как надеюсь однажды вернуться в Баку и спеть на азербайджанском. Хочу вновь повидать места, где я росла. Первая наша квартира в Баку была возле станции «Баксовет» (сейчас «Ичери Шехер»), а потом мы переехали в Бадамдар. Во время отпуска я любила ездить в Алтыагадж, Шеки и Гах. С 7 лет начала обучаться в Бакинской академии хореографии. Музыку, балет и азербайджанский язык я выучила именно в Академии. До сих пор помню, как спела первую песню на празднике азбуки. Хотела бы вновь прогуляться по этим местам.

- Что вам известно о карабахских реалиях?

- К сожалению, я давно покинула страну, поэтому не знаю о текущей ситуации в Карабахе…

- Хотели бы выйти замуж за азербайджанца?

-У меня уже есть жених в Лос-Анджелесе (смеется).

- Что, по-вашему, объединяет Америку и Азербайджан?

- Место, где я живу сейчас (Калифорния) очень похоже на Азербайджан. Основная общая черта – любовь к искусству и музыке. Я очень люблю азербайджанскую музыку, танцы и поэзию. В Лос-Анджелесе тоже много интересных художников и музыкантов.

- Насколько мне известно, вы занимаетесь музыкой. Можете рассказать о вашей деятельности?

- Да, я певица и композитор. Люблю писать песни о своей жизни и жизненном опыте. Я исполняю свои песни одна под гитару или вместе со своей музыкальной группой. Также я люблю заниматься музыкой со своими сестрами, парнем и калифорнийскими друзьями. Сейчас я работаю над несколькими проектами и с нетерпением жду момента, когда смогу поделиться ими с прекрасным народом Азербайджана.

Айтен Садыгзаде, Наталья Сарыбекова

