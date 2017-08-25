Агентство Turan приостановило свою деятельность

2017-08-25 11:36 | www.oxu.az | 3

Информационное агентство Turan распространило заявление о приостановке своей деятельности, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.az.

На сайте агентства говорится, что это вынужденная мера, к которой коллектив агентства прибегнул после ареста ее директора Мехмана Алиева. Наряду с этим из-за обвинений в уклонении от налогов заблокированы банковские счета агентства.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, коллектив Turan вынужден с 1 сентября приостановить свою работу на неопределенное время. B ближайшее время мы будем стараться поддерживать работу нашего сайта за счет личных ресурсов и энтузиазма. Bыпуск новостей будет ограничен», - говорится в заявлении.

Напомним, что директор агентства Turan Мехман Алиев был арестован накануне. Ему предъявлены обвинения в уклонении от налогов в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Н.О.