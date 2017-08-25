Сенат Узбекистана утвердил закон о бизнес-омбудсмене

2017-08-25 12:06 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг утвердила закон "Об уполномоченном при президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства", сообщила информслужба верхней палаты узбекского парламента.

Как сообщалось, в мае текущего года президент Мирзияев своим указом учредил институт бизнес-омбудсмена и поручил своему аппарату совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами разработать проект соответствующего закона.

В конце июля глава государства назначил на эту должность Дильмурода Касимова, ранее работавшего первым заместителем прокурора Самаркандской области.

Согласно одобренному сенаторами закону, в задачи бизнес-омбудсмена входят участие в реализации государственной политики в области предпринимательства, защита прав и интересов предпринимателей, оценка эффективности воздействия принятых актов на развитие предпринимательской деятельности, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере.

Закон наделяет бизнес-омбудсмена широкими полномочиями - он сможет письменно предоставлять госорганам предостережения о недопустимости нарушения законодательства, вносить руководителям ведомств представления об устранении выявленных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих. Кроме того, омбудсмен имеет право обращаться в суды с заявлениями и исками в интересах субъектов предпринимательства.

При этом уполномоченный должен защищать не только субъектов предпринимательства Узбекистана, но также права и законные интересы иностранных компаний, ведущих свой бизнес в республике. Это, по мнению сенаторов, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности, улучшению делового климата в Узбекистане.

В законе определен перечень вопросов, которые не могут быть предметом деятельности уполномоченного. Это – экономические споры между предпринимателями, споры, вытекающие из семейных, трудовых и других правоотношений, не связанные с предпринимательством, а также вопросы, отнесенные к компетенции суда, органов, следствия, дознания и исполнения наказания.

В целях обеспечения независимости, бизнес-омбудсмен будет осуществлять свои полномочия самостоятельно и независимо от госорганов и их должностных лиц, не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, заключен под стражу, подвергнут административным взысканиям без согласия президента Узбекистана. Бизнес-омбудсмен назначается на должность президентом страны и в своей деятельности подотчетен главе государства.

Документ направлен на подпись главе Узбекистана.

(Автор: Демир Азизов)