В Абхазии подстрелили азербайджанского «вора в законе» – ОБНОВЛЕНО

2017-08-25 11:46 | www.oxu.az | 3

Стали известны некоторые подробности инцидента с участием азербайджанского криминального авторитета Рашада Исмайлова, известного как Рашад Гянджинский, в Абхазии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, Гянджинский отправился в абхазский город Гудаити по поручению Лоту Гули. Основной целью визита было оказание поддержки близкому к Гули «вору в законе» Николаю Дгебуадзе («Ника Гагринский»).

«Ника» притеснялся абхазскими ворами. Недавно Гули отправил к Нике Александра Кушнерова по прозвищу «Куша» с поручением взять ситуацию под контроль, но тот не смог попасть в Абхазию.

Прибывшие в Гудаити Исмайлов и Рома Ставропольский решили наказать врагов «Ники». Когда Ставропольский хотел продемонстрировать силу местным «ворам в законе», один из них – Рауль Барцба по прозвищу Пыза, взялся за оружие и подстрелил Рашада и Нику Гагринского. Пока нет никакой информации о том, где находятся раненые.

10:40

В городе Гудауте непризнанной Абхазской Республики выстрелом из огнестрельного оружия ранен азербайджанский криминальный авторитет Рашад Исмайлов, известный, как Рашад Гянджинский.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, Рашад и находившийся вместе с ним другой «вор в законе» Ника Гагринский были ранены выстрелом из пистолета в одном из ресторанов города.

Сообщается, что Рашада Гянджинского в Абхазию направил «Лоту Гули».



Н.О.

