Я – наследник великого Физули

2017-08-25 12:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева, 29 июня в 19.00, состоится литературно-художественный вечер “Böyük Füzulimizin yadigarı mən özüməm” (Я – наследник великого Физули), посвященный памяти видного представителя азербайджанской литературы, заслуженного деятеля искусств, поэта Алиаги Вахида , сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

В сопровождении ансамбля народных инструментов имени Ахмеда Бакиханова Азербайджанского телевидения и радио (художественный руководитель – народный артист Мохлет Муслимов), выступят народная артистка Азербайджана Амина Юсифгызы, заслуженные артисты Бейимханым Велиева, Бабек Нифталиев, Илькин Ахмедов, исполнители мугама Эльнур Зейналов, Абгюль Мирзалиев, Сабина Арабли, Камила Набиева, Миралам Мираламов, Нигяр Шабанова, Гусейн Меликов, Гюльнар Гудретли, Мухаммед Наджафов, Вафа Везирова и Алмаханым Ахмедли. На концерте прозвучат музыкальные композиции, написанные на газели Алиага Вахида.

Алиага Вахид (1895-1965), являющийся продолжателем традиций Физули, был выдающимся представителем жанра газели в литературе Азербайджана. Патриотизм, гражданственность, героизм, любовь... Все это описывал и воспевал в своих произведениях выдающийся представитель азербайджанской литературы, основоположник современного жанра газели - мейханы, великий поэт Алиага Вахид.

Его газели выделяются простотой поэтического языка, народностью и благозвучием. Поэтом переведены на азербайджанский язык газели Низами, Хагани, Физули, Наваи и других.

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Алиага Вахид прошел нелегкий жизненный путь. Он родился 15 октября 1895 года в селе столяра в бакинском селе Масазыр. С ранних лет работал чернорабочим и помогал отцу. Начальное образование получил в медресе, но, не окончив его, вступил в литературный кружок "Меджмеюш-шюара", где познакомился со многими поэтами той эпохи. Под их творческим влиянием Вахид с 18-19 лет начал писать стихи и публиковаться. Не имея среднего образования, он обладал врожденной способностью сходу сочинять стихи. В своих ранних стихах он критиковал социальные недостатки в обществе, суеверия, предрассудки и несправедливость. Он был последователем литературных тенденций Физули, поэтому в основном писал только газели. Но самую большую популярность ему принес новый жанр - мейхана, в котором никто до него не писал. Позднее под влиянием произведений Физули, Сеида Азима он начал писать газели.

И все же по своей природе Алиага Вахид был больше лириком, чем сатириком, что не могло не найти отражения в его поэзии. Его завораживающие, мелодичные газели становились все более популярными, причем настолько, что Вахида прозвали "Газельхан".

Известна история его дружбы с Сергеем Есениным. Однажды, будучи в Баку, тот хотел расплатиться с чайханщиком, но ему сказали, что за все уплачено. Так произошло знакомство Есенина с Вахидом, переросшее затем в очень теплую дружбу. Вахид не раз приглашал Есенина на литературные меджлисы, где тот, не зная языка, старался вникнуть в суть газелей. "Мне очень нравятся ваши стихи, но о чем они?", - спросил однажды Есенин. Вахид ответил: "О чем может писать поэт? О любви, жизни и смерти". Именно об этом его газели, неоднократно издававшиеся отдельными сборниками.

Вахид был и блестящим знатоком классической поэзии Востока, мастерски переводил на азербайджанский язык бессмертные произведения Низами, Хагани, Фелеки, Хафиза, Навои и других классиков.

Алиага Вахид скончался 30 сентября 1965 года в Баку и похоронен в Аллее почетного захоронения.

Именем Алиаги Вахида названы школа, парк, сад (бывший Губернаторский садик), Дом поэзии, улица в Баку. В 1990 году около Бакинской филармонии, в саду, ныне носящем его имя, был установлен бронзовый бюст поэта, над памятником работали скульптор Рагиб Гасанов. В результате реставрационных работ в 2009 году памятник был перенесен в черту крепости - Ичери Шехер.

В 1991 году на киностудии "Азербайджанфильм был снят фильм режиссера Шахмара Алекперова "Гезельхан", посвященный жизни и творчеству Вахида. В 1992 году фильм был удостоен приза и диплома на XI Международном кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки в Ташкенте.

(Автор: Вугар Иманов)