В Эстонии может появиться государственная цифровая валюта

2017-08-25 12:08 | www.oxu.az | 3

Эстония рассматривает возможность введения собственной цифровой валюты Estcoin, поддерживаемой правительством, передает Oxu.Az со ссылкой на Банки.ру.

Планируется, что изначально валюта будет распространяться через ICO (initial coin offering) — наиболее популярный метод финансирования, посредством которого инвесторам выдаются виртуальные монеты в обмен на их инвестиционные деньги.

«Ни одна другая страна не приблизилась к разработке как технологий, так и правовых рамок, которые позволили бы им внедрять и безопасно управлять продаваемыми криптоактивными ресурсами во всем мире», - заявил управляющий директор эстонской программы электронного проживания e-Residency Каспар Коржус.

Благодаря защищенным цифровым идентификаторам, используемым электронными резидентами, создается идеальный механизм для надежной торговли криптоактивами в прозрачной цифровой среде. Токены нельзя подделать, а государственный надзор означает, что они не могут использоваться для незаконной деятельности.

По словам Коржуса, план заключается в том, чтобы Estcoin «в конечном счете функционировал как жизнеспособная валюта, используемая во всем мире». План Эстонии уже поддержал основатель Ethereum, второй по популярности криптовалюты с наиболее успешным ICO на сегодняшний день.

Н.О.